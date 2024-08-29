信義房屋今天指出，台北市松江路上最新完工的捷運共構商辦大樓「元大人壽金星大樓」，8樓月租148萬元，每坪單價突破3字頭，以3,474元寫下松江路辦公大樓的單價新高，4樓單價3,464元，超越「聯邦育樂大樓」，躍居為松江路商辦租金「樓王」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，松江南京是傳統的辦公聚落，裡面的租客背景多元，包括傳產、金融業、貿易公司、 物流航空海運、旅遊業，也會有一些外商企業，雖然租金水準與信義區等商圈有段落差，但近年租金水準跟著市場一起走揚，甚至南京東路上還有不少的辦公大樓改建，此次新大樓地段優越與屋齡新穎，租金行情不僅突破每坪三千元，還寫下松江路的租金實價新高。

統計松江路上過去的辦公實價租賃紀錄，2022年6月松江路上的聯邦育樂大樓，最高出現每坪單價2,886元的單價，此次新落成的元大人壽金星大樓，8樓月租148萬元，平均每坪3,474元，成為松江路上實價最高的辦公大樓，4樓月租72.4萬元，平均每坪3,464元，則是次高價。

房仲業者表示，元大人壽金星大樓於今年完工落成，是2019年元大人壽以53.3億元得標「捷運松江南京地上權案」，其中共構部分興建速度較快，因屋齡新穎、捷運共構等優勢，可望吸引周邊有換屋需求的企業進駐。