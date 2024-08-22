環境部規劃今年底開始推動碳費制度，並於4月份預告碳費3子法，期間已召開4碳費審議會。

彭啟明表示，碳費3子法預告後，期間蒐集各方意見進行修正，公告時間約莫是8月底左右，屆時會向外界有一個清楚的說明與報告，至於碳費費率，9月會再召開一次會議，最重要的是看如何實施，年底就會有結果出爐。

彭啟明指出，當碳定價上路後，企業會需要時間去適應、熟悉碳制度，環境部也會派員給與企業輔導，包括企業擔心的自主減量計畫如何執行、碳盤查報告等。

至於碳交易總量管制是否開始規劃，彭啟明表示，當企業都實施碳定價後，這件事情就會相對容易，總量管制是減碳生態系重要的一環，按照目前的速度，預期2027年可以開始研議，希望能在2028年開始實施。

另外，企業需要繳交的碳盤查報告，彭啟明說，環境部將與金管會密集溝通、討論，整合兩部會的規範，讓企業明年只需要繳交一份碳盤查報告，這部分近幾個月將會有較明顯的成果報告。