固體再生燃料（SRF)的製造與使用爭議仍不斷，監督施政聯盟偕同立法委員陳昭姿和多個環保團體共同召開記者會，控訴環境部遲至上週體檢SRF廠後，才終於發現SRF製造問題重重，部長彭啟明表示2至3成SRF廠設備簡陋，未來加強管理後可能退場，資源循環署長賴瑩瑩也說SRF製造者不清楚規範，在在突顯SRF製造只有技術指引沒有法制化，無法有效從源頭管控品質。

而SRF空污防制相關草案所訂成分標準及排放標準也不夠嚴格，恐嚴重危害國人健康，並加劇環境污染。強烈呼籲環境部儘快提出SRF製造管理辦法草案，加嚴SRF使用相關標準，保障國民健康與環境安全。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，資源循環再利用應該符合聯合國永續指標，包括農林植物、木材及其殘留物未經化學處理等作為燃料使用才是真正綠能，經濟部應該速修《再生能源發展條例》，並非焚燒所有廢棄物都是綠能。 陳椒華表示，反對污泥類等事業廢棄物當作第三類資源循環燃料，也反對與第一、二類混燒，都極可能污染環境與危害國人健康。

陳椒華指出，環境部推動事業廢棄物當作循環燃料，燒廢棄物不能算資源循環，而是所有過程都應該嚴謹把關降低污染，應訂定具強制力的製造、使用及查核規範，不能僅是技術指引。很遺憾講了多遍，而且超過半年，環境部至今仍未提出製造法規草案，導致源頭管控困難。

陳椒華強調，若源頭無法有效管理，如何在後端進行有效的空污防制呢？ 反對未訂定製造法規前，大氣環境司就草率公告SRF修正草案，莫讓廢棄物假再利用之名卻行污染之實。