行政院昨（22）日核定明年度中央總預算，其中歲入歲出都突破3兆，也核定2840億元籌建7艘潛艦。國民黨團書記長洪孟楷表示，預算送到立院後國防委員會會以專業審查嚴格把關，錢要花在刀口上，當用則用，當省則省，他也提到在審查時，過去為人詬病的宣傳費與考察費等都會是審查的重中之重。

洪孟楷接受聯訪時表示，行政院核定2840億元量產7艘潛艦，被認為是史上最大一筆軍事投資，然而第一艘潛艦海鯤號的爭議都還沒解決，詢問軍方也都被以機密為由掩蓋，海鯤號也還沒進行海測，未來立院該如何把關？

洪孟楷回覆，未來相關預算會到立院，國防委員會都會專業審查嚴格把關，甚至總預算也會有二輪政黨預算協商，所以錢要花在刀口上，預算當用則用，當省則省，每筆預算都相當重視，且會用專業嚴格的態度檢視。

至於總預算案中，歲入歲出突破3兆，其中社福預算占比最重，洪孟楷指出，從2016年前總統馬英九時代預算是1兆9000億，過了8年蔡政府時代創新高到2兆6000多億，現在賴清德政府上任後第一筆總預算就突破3兆，還不包含特別預算。

洪孟楷強調，預算要花在刀口上，是否有編列那麼大筆預算，合理照顧全國民眾是下會期審查的重點。不過其中分配比例由行政部門提出，立法部門只能刪減，不能增加或調整，他也提到，審查時尤其會針對有些相關被國人詬病的考察經費浮濫，或宣傳等，明明是政府做的事情還要用大內宣去洗人民腦，一定嚴格審查，都會是下會期重中之重。