台中東區昨（23）日晚間傳出9個月大男嬰趴睡猝死。警方深入追查，男嬰有瘀青等不明外傷，死因可疑，帶回男嬰父母漏夜調查。據了解，廖家1家四口為2歲女兒過生日，廖男疑因嫌男嬰太吵而施暴活活打死，警方已報驗追查虐嬰是否與死因有關；詢後全案將廖姓夫妻依成年人故意對兒童犯傷害致死罪移送地檢偵辦。

台中市消防局昨天晚間6時許接獲報案，東區公園東路1名9個月大男嬰，疑因趴睡導致窒息，已失去生命跡象，經救護車緊急送醫搶救不治。

第三警分局偵查隊副隊長王育蒼表示，經醫院發現男嬰身上有多處瘀青等不明外傷，初步研判傷勢與窒息有所出入，懷疑案情並不單純，警方帶回男嬰雙親27歲廖男及妻子23歲甘女，漏夜隔離偵訊。

據了解，廖姓夫妻對受傷原因避重就輕，初步均宣稱兒子是趴睡窒息死亡，警方漏夜偵訊突破心防，查出廖疑曾施暴毆打男嬰，至於與男嬰死因是否有關，警方已報檢方相驗，將進一步調查釐清。

警詢後，將廖姓夫妻依成年人故意對兒童犯傷害致死罪移送地檢偵辦。