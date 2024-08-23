台中東區昨晚傳出男嬰趴睡猝死案，經警方追查發現，9個月大廖姓男嬰身上有瘀青等不明外傷，死因可疑，帶回父母漏夜調查，廖父坦承毆打兒子，至於是否與死因有關，已報驗追查，今將兩人移送地檢偵辦。檢方複訊後，認定廖父涉犯重傷害致死、凌虐幼童致死等罪嫌重大，晚間向法院聲請羈押，另廖母請回。

台中市消防局22日晚間6時許接獲報案，東區公園東路有1名9個月大男嬰，疑因趴睡導致窒息，已失去生命跡象，經救護車緊急送醫，搶救不治。

第三警分局偵查隊副隊長王育蒼23日表示，醫院搶救時發現，男嬰身上有多處瘀青等不明外傷，初步研判與窒息身亡有所出入，懷疑案情並不單純；警方當晚帶回男嬰的父親27歲廖男及母親23歲甘女，漏夜隔離偵訊。

據了解，兩人對男嬰受傷原因避重就輕，初均宣稱兒子是趴睡窒息死亡，經警突破心防，廖父坦承因兒子太吵才徒手打教訓；廖母則推說她案發時在睡覺，只聽到聲音、不知發生何事。

廖父對男嬰施暴是否與死因有關，警方報請檢方相驗，進一步調查釐清。警詢後，將廖、甘依成年人故意對兒童犯傷害致死罪移送地檢偵辦。

據了解，廖姓夫妻育有1女、1兒後離婚，廖母帶2歲多女兒及9個月大的兒子住在南投，廖父獨自住在台中，廖日前開車前往南投探視子女，接母子3人回台中暫住，沒想到發生憾事。

台中市政府社會局表示，家防中心接獲通報，立即派社工到醫院了解，並陪同家屬製做筆錄，男嬰是外縣市政府服務中的個案，確切死因仍有待解剖相驗進一步釐清，男嬰的姐姐目前暫由其他親屬照顧。此外，全案已啟動司法調查，社會局後續將全力配合調查。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。