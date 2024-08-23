王女2020年8月間到詹姓男友在苗栗住處聊天，給他3顆白色藥錠，宣稱可壯陽；詹不疑有他，興致勃勃全吞下肚，豈料竟頭昏、嗜睡，熟睡15小時醒來發現慘遭洗劫，現金5000元及盥洗用品等不翼而飛，報警處理。王否認強盜，辯稱有告知是安眠藥及要拿走財物，一審依強盜罪判5年6月；二審改判2年10月，仍可上訴。

王2020年8月13日與詹約會後，晚間10時許到詹的苗栗租住處，王拿3顆白色藥錠給詹，宣稱可增強性功能，詹興致勃勃全部吃掉，沒想到，深夜12時即頭暈想睡，竟熟睡到隔天下午3時許醒來，赫然現金5000元及洗面乳、洗髮乳、牙膏及洗精等生活用品竟不翼而飛。

警方採詹尿液送刑事局化驗，鑑定出含有「佐沛眠」成分，屬中樞神經抑制劑，具有鎮靜效果，服用後可能出現眩暈、頭暈及昏昏欲睡等副作用。

詹指控，王僅說藥錠可增性功能，並沒說是安眠藥；他沒吃過壯陽藥，不知道要吃多少才能發揮藥效，所以全部吞下肚，沒想到竟是安眠藥。

王到案，坦承拿走財物，否認強盜，針對藥錠說法反覆，先辯稱給的藥錠有安眠藥及助興藥，但後改口稱，有告知詹都是安眠藥，且要拿走財物。

一審法官審酌，王曾因搶奪、強盜等案被判刑確定，屬於累犯，依規定加重其刑，依強盜罪判刑5年6月，王不服上訴。

台中高分院審理認為，王強盜的財物多屬日常用品，詹的財產損害有限，且雙方達成民事和解，詹願意原諒、不追究刑責；此外，強盜罪為最輕本刑為5年重罪，刑責過苛，在客觀上足以引起同情，依規定酌減其刑，撤銷原判，改判2年10月。