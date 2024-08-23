歌手郭婷筠近期客串民視8點檔《愛的榮耀》，和宮美樂一起直播唱歌，帶給觀眾歡樂。8點檔初體驗相當緊張，她說以前光是拍MV就非常彆扭，這次還得演戲，所以前一天失眠，找老公幫忙一起練台詞，「比起演戲還是唱歌記歌詞容易多了。」她自曝在家很愛看連續劇，會跟老公角色扮演，被宮美樂虧：「你們夫妻情趣口味好重。」不過宮美樂對她的演出豎起大拇指：「演出超級自然還提早收工，根本資優生等級。」郭婷筠在拍攝空檔也獻唱片頭曲〈愛你到底為啥物〉。

潘逸安暌違多年在《愛的榮耀》和王滿嬌合作，這一次飾演她的大兒子「張明坤」，是海歸金融菁英份子。為了戲中菁英角色，他準備5、6套雅痞風服飾，「這些衣服都是我私下會穿的，所以準備起來比較駕輕就熟。」他還透露，拍攝每一檔戲，他三不五時就會逛街治裝，讓角色更有變化，「但也因此衣櫃都要爆炸了。」

潘逸安（左起）暌違多年再和王滿嬌合作，右為紅毛。（民視提供）

他透露王滿嬌喜歡分享旅遊見聞，慫恿他一定要去西藏、沙哈拉沙漠體驗大自然的壯闊。潘逸安還透露王滿嬌是深藏不露攝影好手，「滿嬌姨自己有巨砲照相機，有空她就到郊外去拍鳥，之前在劇組，她都會和我分享她拍到的鳥禽照片，真的是一位很棒、很開朗的前輩」。

第一次到民視演戲的潘逸安，坦言有點緊張，一度找不著攝影棚，幸好，他遇見傅子純，2人雖互不熟識，但傅子純親切向他介紹環境、注意事項，甚至連7-11的營業時間也鉅細靡遺分享，讓他安心不少，「因為是第一次，希望能很快進入片場節奏，不要耽誤到劇組的進度。」