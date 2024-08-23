受惠織布需求佳，力麗(1444)印尼廠今年上半年維持獲利，二期織布產能也已開出，2025年印尼廠動能有望穩定向上。

看好市場前景，力麗印尼廠並有染整二廠規劃建造中，預計將增設7台染缸及3台定型機、2台數位印花機。

機能性環保布料供應商興采為，去年取得國軍標案，帶動軍工營收占比從去年上半年僅1％，到今年上半年跳增到20％。至於布料訂單，受到歐洲市況保守的影響今年出貨大概是去年9成。

看好高階染整織布市場商機潛力足，興采的觀音新廠第二季已經開始小量試產，下半年會陸續量產，2025年可望帶進較大營運貢獻。

振大環球設廠策略是以出口免稅為考慮條件；目前越南對歐洲出貨速度最快，非洲馬達加斯加廠對美國輸出免稅品。

馬達加斯加廠擴產是因為不斷受到客戶要求，振大環球指出，馬達加斯加廠不受美中貿易戰關稅影響，是公司最大優勢，倘若美國總統大選過後變天，對公司毛利率的影響皆為低個位數百分比。未來公司將在馬達加斯加廠擴大出貨利基型產品，明年將穩健成長，2026、2027年進入營運爆發期。