上海市健康促進中心副主任、中國控制吸菸協會常務理事 、上海市控制吸菸協會副會長陳德24日在大陸澎湃新聞撰文，盛讚澳門成人吸菸率只有10.6％，遠低於上海的19.2％，更低於中國大陸的24.1％，如何「控菸」值得借鏡。

陳德指出，澳門與菸有關規定不少，不僅入境時限制捲菸和雪茄支數、禁止攜帶電子菸通關，還在城市管理細節。如公共場所抽菸最高罰款1500元（澳門幣，下同），菸頭丟地上罰款600元。

根據澳門海關規定，攜帶菸草類製品入境澳門的個人自用量分別為：捲菸19支、雪茄1支（不超過3克）。而通常一包菸是20支。如攜帶超量，須具備澳門經濟及科技發展局發出的許可證。否則海關可依《對外貿易法》起訴，可處五千至10萬元罰款，並沒收查獲物品。2022年12月5日起，電子菸在澳門同樣被納入監管且更嚴格。

關於公共場所禁菸，依澳門《預防及控制吸菸制度》，除機場及娛樂場符合新標準設定且已獲審批許可的吸菸室外，澳門所有室內公共場所全面禁菸，公車站和計程車站10米範圍內也禁止吸菸。需注意的是，澳門將「室內」定義為有頂部遮蔽（上蓋）且四周封閉總面積達50％以上的建物、構築物內所有空間。此外，商戶需在禁菸處依法張貼禁菸標誌，違者最高罰20萬元。

澳門土地總面積33.3平方公里，總人口68.7萬人，地小人密，但整體有序休閒。老新城區室內都聞不到菸味，包括洗手間、樓梯間等控菸老大難場所，更別說看到有人在室內吸菸了。在室外，也僅偶遇「火車頭」（移動的二手菸汙染染源）。

澳門旅店業全球聞名，同樣嚴格執行室內禁菸。想在旅店吸菸，需在入住時詢問是否有吸菸房間提供，一旦在旅店客房內違規吸菸，罰款金額視旅店相關規定而定，被罰幾千元房間清潔費也不在少數。

最新發布中國大陸的成人吸菸率顯示，澳門：10.6％；中國大陸：24.1％；北京：19.9％；上海：19.2％；深圳：16.9％；香港：9.1％。

而另一組數據顯示，2023年澳門人均預期壽命83.1歲，全球領先。無獨有偶，香港人口預期壽命近年來也一直在全球獨占鰲頭，港澳兩地的控菸同樣都非常出色。香港已經連續多年成為全球最長壽地區。進一步分析表明，香港分別有50.5％男性及34.8％女性因低吸菸率而增壽。