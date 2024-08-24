澎湃新聞24日報導，大陸「95後」天才少年曹原此前因連續在國際頂尖期刊發文，被稱為「石墨烯駕馭者」，備受國內外學術圈關注。曹原及合作者21日在《Nature》發文《On-chip multi-degree-of-freedom control of two-dimensional materials》。迄今曹原已發表9篇《Nature》和1篇《Science》。曹原上一篇《Nature》，還得追溯至2021年7月21日。

澎湃新聞報導，根據行業媒體指出，上述文章聚焦二維材料（2DM），這是一類具有優異電學和光學可調性的新型材料，因其在靜電柵控和范德華堆疊調節方面的潛力，成為了當前材料科學領域的研究熱點。

盡管靜電柵控作為一種成熟的操控手段，已廣泛應用於調控2DM的性質，但在實際操作中，即時控制這些材料的介面性質仍然面臨挑戰，特別是在探索二維材料物理和發展先進量子器件技術時。這種局限性主要源於現有方法的不足，如依賴掃描顯微鏡操作，無法在器件級別實現廣泛的應用和擴展。

有鑑於此，哈佛大學Eric Mazur, Amir Yacoby 與曹原團隊在《Nature》期刊上發表了題為〈On-chip multi-degree-of-freedom control of two-dimensional materials〉的最新論文。科學家提出了一種基於微機電系統（MEMS）的晶片上平台，旨在提供一種更為通用且高效的二維材料操控方法。這一平台能夠精確地控制2DM的堆疊與扭轉，突破了傳統方法的限制。

通過該技術，研究人員成功在扭曲的六方氮化硼（h-BN）中創建了合成拓撲奇點，並展示了即時調控光學偏振的應用潛力。這一研究成果不僅拓展了二維材料的操控技術，還為凝聚態物理學和量子光學等領域帶來了新的研究方向。

另外，澎湃新聞報導，根據《Nature》官網對曹原的個人介紹顯示，他已經入職加州大學柏克萊分校（UCB）。