警方迅速將鸚鵡的照片與相關資訊發布至社群網站，飼主隨即趕到派出所，看到失而復得的愛鳥，激動不已，連聲向警方道謝。（圖警方提供／簡銘柱翻攝）

警方迅速將鸚鵡的照片與相關資訊發布至社群網站，飼主隨即趕到派出所，看到失而復得的愛鳥，激動不已，連聲向警方道謝。（圖警方提供／簡銘柱翻攝）

基隆市信六路派出所於昨23日接獲民眾報案，指稱在路邊拾獲一隻迷路的鸚鵡。該鸚鵡孤零零地停在路旁，飼主不知去向，民眾無奈之下，只能將這隻鸚鵡帶往派出所，尋求警方協助。

據了解，當時這位好心民眾在散步途中，意外發現這隻鸚鵡，羽毛整潔，明顯不是野生鳥類。該民眾擔心鸚鵡可能走失，便設法將其捕捉，並立即送到派出所，請警方幫忙尋找失主。員警接手後，先將鸚鵡安置在紙箱內，準備了清水供其飲用，隨後迅速將鸚鵡的照片與相關資訊發布至社群網站，期待能盡快找到飼主。

沒過多久，警方果然聯繫到焦急的飼主。這位飼主隨即趕到派出所，看到失而復得的愛鳥，激動不已，連聲向警方道謝。據飼主透露，這隻鸚鵡已經走失整整一天，他四處尋找未果，最終在社群網站看到警方的協尋訊息，才得以重逢，對此他對員警的迅速反應和細心照料表達了深深的感激。

基隆市警第二分局提醒，飼主應善盡飼養責任，為寵物植入晶片或配戴足以識別的標籤，並在外出或忙碌時更加留意，避免寵物走失，導致意外發生。