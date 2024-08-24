莿桐鄉興桐村昨（23日）晚間發生兄弟分家產而刺傷人事件，62歲張姓男子向弟弟爭討田產吵鬧，胞弟外出報警，造成伯父持水果刀刺傷弟媳婦、2名姪女，雲林地方法院今（24日）晚間裁定羈押。

張嫌在北部從事鐵工，多年前即與胞弟為家產發生不快，據鄰居表示，其弟曾給他百萬元做為分家比例，但張嫌認為應該不只。

張嫌23日晚間8點半前往弟弟家討田產，要求2分田地要分一半給他，弟弟不堪其擾乾脆出門報警，把張嫌留在屋內。

不料2名女兒回家看到伯父又來家裏吵鬧，憤而說出「沒見沒小」之語，激怒張嫌去廚房拿水果刀，刺26歲大姪女左肩及背部，又刺19歲小姪女頸部、背部、左手等處，弟媳聽到樓下吵鬧聲下樓欲保護女兒也遭刺傷。

鄰居表示，其中1名姪女逃出門外跌倒在路上，幸好警方即時趕抵壓制嫌犯。

今天中午斗六分局將張嫌移送雲林地檢署偵辦，地檢署表示，26歲大姪女有側穿刺傷併左側氣血胸，19歲小姪女有頸部及氣管穿刺傷、背部刺傷，兩人手術後脫險仍在住院；弟媳婦石姓婦女有左腰刀傷，已先出院。

雲林地檢署以張男涉犯殺人未遂、傷害等罪，犯罪嫌疑重大，所犯為5年以上重罪，有逃亡及反覆實施之虞，向雲林地方法院聲請羈押，法院審理後裁定羈押。