車勝元在懸疑驚悚韓劇《暴君》化身冷酷無情的殺手「林上」，必須拿著重達15公斤的手槍完成各種動作鏡頭，導致手肘受傷，目前仍在接受治療。身高189公分的他，體重只有72公斤，6點吃完最後一餐便不再進食，入行36年的他認為把自己打理好，是對觀眾的基本尊重。

車勝元飾演的殺手「林上」，頭頂一顆二八分的髮型，戴著黑框粗框眼鏡，加上帶有白毛的鬍子，看起來人畜無害，他分享這個造型的幕後故事，一開始他其實是沒有鬍子的，因為在《暗夜天堂》中他就是蓄鬍造型，所以想做出區隔，不過「林上」的設定是自國家情報院退休的，但仍繼續從事殺手工作的人，於是聽從導演建議留鬍子呈現年邁且不受公務機官管理的感覺，車勝元認同道：「從結果上來說，（有鬍子）更好。」

在導演的建議下，車勝元留起鬍子造型。（圖／Disney+提供）

堅持在沒有替身的情況下親自上陣，且手上的槍重達15公斤，車勝元的手肘難以負荷，痛到去看骨科，現在仍在治療中，不過他坦承錄製《一日三餐》時，抬馬鈴薯的箱子也有影響。他本想明年減少拍攝動作戲，但看到湯姆克魯斯在巴黎奧運閉幕式的精彩表現，改變了想法，如果好好維持身體的健康，就算年紀增長也能做得很好。

車勝元下半年將回歸《一日三餐》。（圖／翻攝自網路）

日前他參演綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，主持人之一的曹世鎬提起車勝元曾說過「要有能力，沒有能力要有熱情，沒有熱情要懂謙虛，不懂謙虛至少要會看氣氛看臉色」，車勝元說明：「我認為符合一、兩項就可以了。」

車勝元進一步指出：「我們這一行是這樣，有競爭力的實力、有競爭力的價格、有競爭力的品性、有競爭力的外貌，要有這些東西。但所請競爭力還不能低於50分，50分只是其本，要一直保持在50分以上，這4項中至少要有兩項，如果同時擁有具競爭力的品性與能力這是最好的，價格跟實力同時沒有競爭力這是最糟糕的。他強調：「很貴但表現很普通最是最糟的，總有一天會出事情。我的話，就是有競爭力的價格與品性。」

車勝元身高189公分，體重72公斤，他認為演員應該要把自己打理好。（圖／Disney+提供）

模特兒出身的車勝元身高189公分，體重72公斤，他每7：45分起床，中午吃早午餐，6點如果餓了會吃麵包，然後不再進食。作為演員，車勝元覺得應該要把自己打理好，「我認為演員去工作不是零成本，我把身體當作神聖的廟宇，讓它保持整潔，好好照料，我覺得這是給收看我作品的觀眾一些最基本的尊重。」年過半百，車勝元明白有上坡就有下坡的道理，期許自己穩穩地走完這段路就好。

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