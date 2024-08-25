新北土城1處娃娃機店時常遭民眾檢舉，深夜常有複雜人士出沒，經土城分局蒐證多日後，終於掌握證據並率大批警力深夜攻堅，當場查獲德州撲克賭場、娃娃機改裝賭博機台及現金160餘萬，並逮捕負責人、荷官及記帳與賭客共18人，全案依《刑法》賭博罪及《違反社會秩序維護法》移送新北地檢署偵辦。

據了解，該娃娃機店位於土城水源街某處，白天看似正派經營，但晚上總會聚集大批不明人士，龍蛇雜虎講話還特別吵鬧，並且總是直到深夜才漸漸散去人潮，令周邊居民不堪其擾報警求助，經員警勘查且連續訪查附近住戶，發現該處疑似假借娃娃機店之名，行非法賭博之實，立即向新北地方法院聲請搜索票獲准。

土城分局表示，24日凌晨2時許，由土城派出所長林俊瑋率副所長黃國訓等同仁破門攻堅，正當員警欲從前門入內時，屋內的賭客們便想趁亂從後門逃出，結果警方早就掌握這些不法分子的想法，安排警力控制後門，順利將所有人一網打盡，並逮捕負責人30歲白姓男子、荷官27歲于姓女子、記帳32歲鄭姓男子及賭客共18人。

土城警分局提到，由於人數眾多，甚至出動大型警備車將所有人帶回分局偵辦，當場查扣賭資8萬1,331元、籌碼156萬5,200元、撲克牌、計時器、莊位牌、德州撲克用賭桌、荷官小費、手機、改裝娃娃機賭博機台5台、監視器16具及主機1台等物，全案分別依《刑法》賭博罪及《違反社會秩序維護法》移送新北地檢署偵辦，並運用第三方警政函請市府經濟發展局依電子遊戲場業管理條例裁罰。

土城分局呼籲，賭博行為對社會治安負面影響甚鉅，絕不容許非法經營賭博，亦杜絕以申請設立合法營業場所為名，暗地從事非法賭博行為，強力掃蕩土城轄區易犯罪場所，以穩定社會治安，提供市民優質的生活環境。