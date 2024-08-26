宜蘭分署今（26日）首次法拍屋帶看，參加民眾覺得很特別，大幅提升購買意願。（行政執行署宜蘭分署提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭分署今（26日）首次法拍屋帶看，參加民眾覺得很特別，大幅提升購買意願。（行政執行署宜蘭分署提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭分署今（26日）首次法拍屋帶看，參加民眾覺得很特別，大幅提升購買意願。（行政執行署宜蘭分署提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭分署首創！法拍屋空屋帶看 讓民眾安心下標

宜蘭一女子因積欠房屋稅10萬餘元，並有上千萬民間借款未清償，其名下在礁溪鄉龍潭村漳福路208之21號建物經行政執行署宜蘭分署執行，建物為三層透天厝，坪數約177.5坪，附近成交價約4千萬元，9月3日將砍半以底價1986萬元二拍。宜蘭分署今（26日）首次法拍屋帶看，參加民眾覺得很特別，大幅提升購買意願。

宜蘭分署表示，該建物為三層透天厝，坪數約177.5坪，二樓及三樓共有七間溫泉套房，床具、電視、冰箱、冷氣一應俱全，且鄰近龍潭湖風景區環境清幽怡人，將於9月3日下午3時連同建物內所有設備，在宜蘭分署拍賣室以底價1986萬560元進行二拍，每坪約11萬餘元，為拍定後點交物件。

根據房仲業者指出，該建物附近幾年每坪成交價約22萬上下，宜蘭分署拍賣底價則為每坪約11萬餘元，價格直接砍半，若有意願購買的民眾真的可以下手，看那建物裡面設備也都滿新的，值得考慮一下。

宜蘭分署強調，為使民眾更清楚該建物狀況以便參與競標，經徵得義務人同意後，今上午9時30分，由行政執行官、書記官於該建物所在地帶領有興趣民眾，進入法拍屋內查看屋況。由於法拍空屋帶看，仍需考慮義務人感受及意願，目前僅限於查封的「空屋」、「得義務人同意」案件，未來有適當案件，將持續推動。仍有興趣民眾可撥03-9320747轉 111，尋找專員陳麗秋。

現場看屋的民眾表示，屋況採光都不錯，還有附傢俱、大門鑰匙，買到就可以馬上入住，會考慮投標。另有民眾說，第一次參加行政執行機關法拍屋的空屋帶看活動，覺得很特別，之後若有此類活動，會有興趣再參加。

宜蘭分署長吳廣莉表示，以往因無法入內查看屋況，民眾只能憑拍賣公告了解拍賣標的，難免有諸多疑慮而不敢參與投標，為使拍賣資訊更透明，更清楚法拍物件實際狀況，在徵得義務人同意後，由執行人員帶民眾入屋觀看，經由親身體驗法拍屋實況後，再決定是否投標，此作法更能保障民眾權益並促成拍定。