這項技術突破了傳統細胞塊檢測的限制，成功識別出超過92%的肺癌驅動基因突變，包括 EGFR、ALK、ROS1等常見的基因突變，以及非熱點區域的 EGFR 突變、KRAS突變、MET exon 14跳躍突變、NRAS突變、BRAF突變以及 ERBB2擴增等罕見突變。

相較之下，傳統細胞塊檢測僅能檢測到約51%的突變，顯示液態切片技術在靈敏度上的顯著提升。更重要的是，即使在腫瘤細胞含量極低的樣本中，液態切片技術仍展現出驚人的檢測能力。研究顯示，樣本中有82%的患者惡性胸水(MPE)腫瘤細胞含量低於10%，甚至最低只有1%，但使用液態切片分析後，仍成功檢測出高達92%的患者的腫瘤基因突變。

這項技術能為醫生提供更全面的基因資訊，以制定更精準的治療方案。研究中，為了驗證檢測的結果準確性，觀察到接受EGFR-TKI治療3個月後的治療反應率為97%。

總經理楊思源強調，液態切片技術不僅適用於初診斷或產生抗藥性出現胸水的患者，若患者出現腹水或腦/腦膜轉移的腦脊髓液等體液，或欲透過血液進行檢測的患者，皆可以透過液態切片技術進行檢測，讓病患不用承受二次組織侵入性採檢的風險，為患者提供更多元且安全的檢測選擇，選擇當下最適合患者身體狀況的檢體。

這項研究成果不僅證實了液態切片基因檢測技術的精準性和臨床應用價值，也為台灣在癌症治療領域的發展邁出了重要一步。