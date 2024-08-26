雲林縣西螺福興宮媽祖廟26日舉辦普渡法會，登記贊普桌次近3000份，包括動物普（毛小孩普），今年有不少信眾準備犬貓、雞隻、天竺鼠等各種動物飼料，將於普渡後分送給大家。毛小孩飼主則呼籲之前曾有走私貓狗事件，運送過程造成許多貓狗喪命，希望大家用領養取代購買，沒有買賣就沒有傷害。

承傳百年的西螺街蘭盆勝會26日在西螺福興宮盛大起鼓，雲林副縣長謝淑亞、立法委員劉建國、縣議員楊國寬、西螺鎮公所主祕陳建全、莿桐鄉長廖秋蓉、崙背鄉長李泓儀、林內鄉長劉姿言、元長鄉長李明明、西螺警分局長閻百川等人共同參與普渡開香。

福興宮董事長楊文鐘表示，感謝全台眾善信支持，許多公司行號、善心企業提供蔬果、涼水、麵食、八寶粥、白米等豐盛普品，將在法會結束後由廟方代為捐贈給弱勢民眾。今年登記贊普及超渡拔薦的信眾將近9000位，再創歷史新高，贊普桌次比去年成長2成，將近3000份。

楊文鐘說，行之有年的動物普渡，各地信眾準備犬貓、雞隻、天竺鼠、養殖鰻魚的飼料與保健品贊普，今年最為特殊的普品是「雲林縣詔安聯合社區合作農場」提供的黑蒜素，可改善毛小孩體質，增加免疫力，將送給到廟登記超渡毛小孩的飼主，共同發揚福興宮太平媽有愛精神，同享祝福與安康。