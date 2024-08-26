經濟部智慧財產局新修正的「專利舉發案件聽證作業要點」已於6月11日正式公告，除允許聽證得採遠距視訊方式辦理，可適時減少當事人舟車勞頓不便外，也強化預備聽證功能，以有效縮短因書面文件交叉寄送兩造當事人所延宕的時間，以及簡化聽證紀錄製作，完整還原聽證實況，使聽證作業更便捷效率。

智慧局自2018年推行專利舉發案件聽證作業以來，已辦理26件聽證舉發案件，對於不服處分者，可免除訴願程序，直接提起行政訴訟，省卻一個行政救濟層級，所獲得的時間效益至為重大。智慧局統計，其中僅2件於行政救濟時被撤銷重為處分，顯示該類案件行政處分的整體穩定度高達9成以上。

智慧局表示，新措施營造優質的聽證環境，滿足參與者的便利性與需求性，並使聽證程序能更簡潔與順暢，有利雙方當事人聚焦於爭點的攻防，希冀產業廣為利用。修正後的「專利舉發案件聽證作業要點」可至智慧局官網「專利／聽證專區」下載或查詢。