前桃園市長鄭文燦涉嫌在9.12公頃的工五擴大市地重劃案收賄500萬，桃檢總動員，調詢及訊問131人次、搜索40處細查，27日迅速偵結，以近10萬字起訴書細數鄭文燦等11人的不法，估計不法利益高達24億元，在偵辦期間，另檢方又在鄭文燦暗櫃搜出678萬餘元，將另案偵辦財產來源不明罪。

檢方指出，偵辦期間執行搜索40處並扣得相關筆記本、電腦等證物，在鄭文燦居處主臥室邊柱旁暗櫃內，發現以2個上鎖保冷提袋藏放之現鈔新台幣678萬5,000元，由於鄭文燦無法清楚交代來源，因此將另案偵辦財產來源不明罪。

檢方也查出，鄭文燦除收受500萬元土地開發匯款外，2018年還收取楊姓男子等人轉交政治獻金600萬元。這兩筆錢在鄭文燦得知行賄廖姓男子電話被監聽，廖又指示兒子追問土地開發進度後退還。

檢方在起訴書中，痛斥鄭文燦矢口否認犯行，辯稱遭他人誣陷，位高權重動見觀瞻卻和行賄者裡應外合，將國家土地開發之全民利益，坐享為私人金庫，惡性重大，依貪汙罪嫌起訴並具體求刑12年。