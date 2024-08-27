台北捷運日前出現老鼠，旅客嚇壞、驚聲尖叫。台北捷運公司為提供旅客更乾淨的乘車環境，即日起增添清潔生力軍「掃地機器人」，首站選定尖、離峰人流變化明顯，且站體面積較大的捷運大安森林公園站試辦，經測試，約3小時即可完成面積約1500平方公尺的大範圍清掃作業。

北捷表示，為提升清潔作業效率，首次嘗試加入掃地機器人，讓科技結合人力共同努力，提供旅客更多舒適服務感受。並因大安森林公園站具有尖、離峰人潮差別明顯，及站體面積平坦、廣大等特色，因此選定該站作為首度試辦車站，試辦為期半年，並依旅客反映及實際清潔成效評估後續是否擴大辦理。

北捷指出，目前大安森林公園車站清潔地圖已儲存於掃地機器人電腦，並有日間吸塵、夜間吸塵及濕洗等作業模式。經測試，在吸塵與濕洗模式下，約3小時即可完成面積約1500平方公尺的大範圍清掃作業。此外，掃地機器人具有紅外線偵測功能，在靠近民眾或障礙物時，會自行停止再繞道行走，確保旅客安全無虞。