指導意見還提出，培育高水平碳核算第三方機構，提升碳排放數據質量和可信度。

此外，積極支持綠色債券發行。引導長江經濟帶金融機構和企業，根據國內國際標準發行綠色債券，便利國際市場資金投入中國低碳轉型。加大對碳中和債等創新產品的支持力度，積極支持長江經濟帶經營主體發債融資。積極運用轉型債券、可持續發展掛鈎債券等，為長江經濟帶沿江省市高碳行業低碳轉型，提供金融支持。

指導意見要求，發揮多層次資本市場作用。支持符合條件的長江經濟帶綠色低碳企業利用多層次資本市場，通過發行上市、再融資、併購重組、新三板掛牌等方式融資發展。

支持長江經濟帶相關企業符合條件的基礎設施項目，發行資產證券化產品和基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）。支持公募基金管理人積極布局相關主題公募基金。研究編制綠色低碳發展指數，推出更多綠色低碳發展相關指數化投資產品。探索生態產品資產證券化路徑和模式。