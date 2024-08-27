國民黨立委賴士葆大歎，民團、環團痛心疾首且忍無可忍地打算告官，不知這樣會不會撼動民進黨的非核黨綱？(本報資料照)

麥寮燃煤發電廠一號機依合約5月31日到期除役，但台電為彌補短發的電量，延長合約期限至明年底，引發南投、雲林多地民眾及民團、環團26日到經濟部演行動劇抗議，喊話經濟部長郭智輝要求麥電1號機立即停煤，且不排除發動國內首宗煤電氣候訴訟。國民黨立委賴士葆27日大歎，民團、環團痛心疾首且忍無可忍地打算告官，不知這樣會不會撼動民進黨的非核黨綱？

賴士葆在臉書發文指出，大家都知道民不與官鬥的道理，若非被逼到牆角，鬧到出人命，民團不會首度打算發動提起煤電氣候訴訟，對象是經濟部，原因是空汙政策殺人。經濟部長郭智輝說是誤會造成認知錯誤，從攤開的事實來看，顯然是經濟部長誤會，還沒有搞清楚狀況。

賴士葆說，麥寮煤電廠1號機依照合約5月31日到期除役，經濟部卻霸王硬上弓讓麥電延役，這件事情南投、彰化、雲林民眾極其關注。6月份，17個來自全台各地的環團和工運團體就聚集向行政院陳情。7月份，台灣健康空氣行動聯盟等環團到監察院陳情，希望監委調查麥寮煤電廠延役官員涉嫌瀆職的問題。

賴士葆指出，連日來言者諄諄，聽者藐藐，25年燃煤，受害民眾無數，所以26日環團帶領十幾位中彰投雲林等地罹患肺(腺)癌的受害者到經濟部抗議，要求麥寮煤電廠一號機立即停煤。麥寮煤電一號機延役產生55億度電，約等同1400萬輛機車16個月的總排碳量，暴露在燃煤PM2.5所導致死亡率是其他汙染源的2.1倍，這些數字是當地民眾的惡夢。

賴士葆強調，經濟部過去連6年承諾麥寮電廠一號機如期退場，現在卻食言而肥，讓周邊的民眾情緒崩潰，中部人同時在承受兩部中火的荼毒，南投縣健康空氣行動聯盟發起人林翠蘭目睹多位親人一一罹患肺癌，因此痛心地退出民進黨，從反核轉為挺核。

賴士葆大歎，賴清德總統召開國家氣候變遷對策委員會，多位專家學者呼籲唯有核電延役，台灣才能落實減碳，可悲的是會議結束，對於氣候變遷的嚴肅議題毫無對策，仍繼續奉行落實民進黨的非核政策。痛心疾首、忍無可忍的民團、環團打算告官，不知道這樣會不會撼動民進黨的非核黨綱？