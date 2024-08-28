調查局與美國聯邦調查局（FBI）合作，今年7月首度偵破台人向美國知名網站「創世紀市場」（Genesis Market）不法蒐購台人網路個資案，台北地檢署今依妨害電腦使用等罪起訴主嫌林逸松、共犯陳韋志、虞修志3人。另林嫌涉犯個資法部分，另案偵辦。

另林嫌的辯護律師杜佳燕，竟利用陪偵機會，洩漏偵查祕密洩漏，檢方日前諭令10萬元交保，案件仍在偵辦中。

檢方指出，林嫌等人向創世紀市集購買機器人程式，涉嫌蒐集國人的國民身分證統一編號、手機號碼、各大網站登入帳號密碼、甚至包括我國政府機系統存取權限，如科技部、勞動部勞動力發展署、衛福部、疾病管制署、中央健保署、電子發票服務整合平台等各大政府網部，以及台南科技大學網站、591租賃、8591、蝦皮、露天等各大購物網站之後台管理員帳號及密碼。

調查局去年6月間接獲美國聯邦調查局（FBI）情資，指設於境外的創世紀市場（Genesis Market）網站，非法販售台人個資。資安工作站接獲線索後，發現該網站註冊用戶除以網路匿蹤技術隱匿真實身分，並透過虛擬貨幣匿蹤技術等方式製造金流斷點，經縝密蒐證、交叉比對後，掌握主嫌林逸松、陳韋志、虞修志共犯3人於創世紀市場網站，購買多筆國人使用之社群平台或蝦皮、露天等商用平台之帳號密碼、手機號碼及身分證統一編號等網站權限。

資安站報請北檢指揮偵辦，分別於今年4月18日、7月2日會同新北市、台北市調查處及花蓮縣調查站執行搜索約談，現場查扣主機及電磁紀錄等證物，並約談林、陳、虞3嫌到案。檢察官複訊後，認定林嫌犯罪情節重大，有滅證及串證之虞，聲請羈押禁見獲准，另諭知陳嫌20萬元交保，虞嫌2萬元交保。

★未經判決確定，應推定為無罪。