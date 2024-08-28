義守大學與證券暨期貨發展基金會攜手合作，將深化未來金融訓練與活動辦理，讓優秀學子提早為職涯發展佈局。（義守大學提供／林雅惠高雄傳真）

義守大學與證券暨期貨發展基金會簽訂合作備忘錄，合作辦理測驗、活動、課程、訓練等，攜手培育人才；義守大學表示，與證基會合作開設金融公益專班已有10年歷史，此次簽定合作備忘錄，將深化未來的金融訓練與活動辦理，並配合淨零轉型目標，培養永續金融人才，讓優秀學子提早為職涯發展佈局。

證基會總經理張麗真表示，證基會成立40年，以「人才培訓平台」、「知識宣傳推手」、「金融測驗園地」、「專業研究樞紐」為主要的功能定位，此次與義守大學合作方向，證基會提供到校進行證照宣導、團報到校測驗、金融知識宣導等，讓學生可充分瞭解證照相關知識，更能為未來就業提早做準備；除了節省交通時間與成本外，與基金會簽訂MOU學校，測驗合格繳交證書費減半優惠。

義守大學校長古源光表示，義大的金融公益專班舉辦已有10年的時間，過程中不少醫學院學生透過專班進入金融業，符合義守大學培養跨域人才的教學初衷，義守大學致力永續發展，從去年10月至今進行校園全面性的碳盤查，與證基會積極推動企業社會責任，未來可充分合作發展一系列ESG課程。

財務金融管理學系主任陳冠儒表示，希望藉由合作備忘錄的簽定，深化彼此合作關係，使學習財金專業的學生，有更便利的管道參加各種專業測驗，並獲得更多國際化的證券市場資訊，朝國際化的金融人才培育而努力。

義守大學表示，義大管理學院、國際學院及觀光餐旅學院通過國際最具權威性的國際商管學院促進協會（AACSB）「國際商管教育持續精進 CIR 認證」肯定，成為全球第一所同時三學院通過認證的學校；其中，管理學院以「培育具專業、人文修養與國際競爭力之管理人才」為教育目標，課程融入ESG永續發展的淨零理念，多元且實務的跨域教學，引導學生培養自我興趣並兼具管理專業、解決問題的能力，成為企業需求的永續人才。