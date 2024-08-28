2024年8月28日澎湖縣／澎湖28日一早就砲聲隆隆，澎防部鎮疆操演實彈射擊。圖為操演部隊實施120迫砲射擊。（澎防部提供／許逸民澎湖傳真）

為強化建制武器射擊效能及驗證基地進訓單位訓練成果，陸軍澎湖防衛指揮部今（28）日清晨實施「8月份鎮疆操演暨基地訓練實彈射擊」，由戰車、機步及混砲營等單位，實施武器實彈射擊，轟隆砲聲劃破清晨夜空。

在兩岸緊張下，鎮疆操演原本是年度實彈火力射擊，現已成為每月份的常態。而國防部為因應大陸圍台操演，持續加強外離島守衛任務，並驗證部隊實戰化訓練成效，因此透過常態性射擊訓練，提升防區官兵作戰能力。

清晨時分，參演官兵在完成彈藥鑑濾與提領後，逐項完成裝備檢查、戰術機動、射擊程序演練及陣地占領等程序。隨著射擊命令下達，按計畫遂行155榴砲、105榴砲、120迫砲、M60A3戰車砲及M240同軸機槍等各式武器射擊。

澎防部表示，本次實彈射擊訓練，係依防區建制武器、訓練課目及測考項目執行，目的是讓部隊熟稔指揮、戰鬥及射擊程序，並提升班、排、連級組合訓練效能，進而塑建整體防衛作戰韌性。