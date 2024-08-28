刑事局破獲製毒工廠，移送6名嫌犯。（翻攝畫面）

製毒工廠現場擺滿毒品原料、工具。（翻攝畫面）

刑事局破獲K他命製毒工廠，起獲大批K他命、原料和工具。（翻攝畫面）

四海幫海誠堂許姓副堂主涉嫌夥同何姓製毒師傅共謀製造三級毒品K他命，找來數名製毒工人，租用桃園市新屋區的偏僻廠房作製毒工廠。刑事局經連月來蒐證，成功破獲該製毒工廠，起出K他命成品31公斤、半成品毛重800公斤、各式製毒化學原料4000公斤，黑市價格破5000萬，並逮捕許等6嫌送辦。

刑事局偵查第三大隊第三隊今年3月接獲線報，有製毒集團在桃園市製毒，報請桃園地檢署檢察官王俊蓉指揮偵辦，組成專案小組追查。

警方跟監蒐證發現，嫌犯將製毒工廠藏匿於桃園市新屋區的荒郊隱密廠房，周遭遍布監視器，案經2個月調查，掌握37歲許姓男子等人製毒事證，4月26日執行拘搜，50多名員警強力攻堅製毒工廠，查扣大量毒品、原料和製毒工具，緝獲許嫌、26歲何姓製毒師傅、共犯陳嫌、潘嫌、朱嫌、楊嫌等6人到案。

警方調查，許姓男子是四海幫海誠堂副堂主，3月起與何姓製毒師傅籌劃製毒，陸續招募陳嫌、潘嫌、朱嫌進廠製毒、招募楊嫌負責購入設備、補給食物，並以月租8萬元承租佔地高達300坪的大型廠房準備大規模製毒。

警方執行查緝過程中，犯嫌並以汽車卡死大門，阻止警方開門查緝，並試圖從後門逃逸，專案小組強勢鋸開大門、前後圍捕，成功將製毒犯嫌全數查緝到案，一舉偵破此黑幫製毒集團，阻止毒品流入市面。

警詢後依毒品罪嫌送辦，6嫌均避重就輕，辯稱製毒技術是向境外綽號「牛哥」的男子所學，檢方複訊後，6人均被羈押禁見，全案由檢警持續擴大偵辦。