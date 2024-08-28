莊翠雲舉例，在精省之後，中央承接原省府的財源和業務，財源的部分是1,500億元，但相關業務支出其實高達2,890億元，事實上非旦沒有多拿，反而是倒貼；此外，過往由中央和地方共同負擔的一些支出，例如勞健保和老農津貼，目前也都是由中央獨力負擔，以113年來說，這部分也有1,051億元，由於國家整體經濟建設發展都要靠財源支持，在討論財源分配時，必須和事權一起討論，這部分不僅是財劃，還涉及地方自治法。

她表示，財劃法另一重點是調劑盈虛，也就是要讓各地方政府的基本財政需求都可獲得滿足，舉例來說，有十個地方政府，就算把所有相關稅收都保留下來，還是沒辦法自給自足；至於有一些地方的營所稅很多，但科學園區等是政府招商和建設、與地方一起努力的結果，財劃法就是要讓地方政府都可滿足基本需求，所以相關分配公式和指標，都必須取得共識。

莊翠雲強調，如果先把垂直分配的部分割出來，但水平分配不合理，只會讓原來分得多的分到更多、原來分得少的則分不到多少，意義不大；且依經驗來看，如果水平分配無法達成共識，修法也難以成功。她表示，除8月初已邀地方政府開會收斂指標，從原本的80多項縮減至50多項，本月底、下月初會再找地方開會，看能不能有更好的共識。

針對明年度總預算案，所得稅、營業稅編列數齊增，莊翠雲表示，今年到目前爲止，台灣出口較去年有所成長，出口占國內生產毛額（GDP）比重超過50％，推估產業獲利應該不錯，有利明年營所稅、綜所稅。被問及明年經濟是否將延續目前動能或者更好，莊翠雲則回應，「看起來是這樣」。

莊翠雲也針對近年稅收表現超預期表示，政府歲入從105年約1.8兆元到112年已達2.9兆元，八年間增加超過1兆元，成長率53％；政府歲入歲出有餘裕，就會減少舉債、增加還債，以強化財政紀律，八年來原本要舉債卻沒有舉借的額度有8,884億元，同時還還債7,960億元。