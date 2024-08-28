今年適逢台灣創投40周年，創投公會特地舉辦「2024台灣創投年會」，而今年也是櫃買中心成立30周年，櫃買中心為讓更多中小規模之新創企業瞭解櫃買市場，於今日攜手創投公會舉辦櫃買專場活動，會中針對櫃買市場之特色及申請創櫃、上（興）櫃相關流程進行說明，並邀請在櫃買市場一路從登錄創櫃、興櫃至上櫃掛牌成功之邑錡董事長陳世哲及意德士董事長闕聖哲經驗分享。

另外，也邀請勤業眾信聯合會計師事務所副總經理溫紹群及許梅君，就AI產業發展趨勢與機會進行演講，吸引約100位有意進入資本市場之新創企業、創投業者及承銷商等出席本次專場活動。

櫃買中心總經理陳麗卿表示，櫃買多年來已成功建置包含創櫃、興櫃及上櫃主板等多層次市場架構，發展出具備股、債、衍生性商品等多元籌資管道，在這數十年間為資本市場努力的過程中，櫃買中心與創投公會及各創投業者共同協助了多家優質公司成功上櫃掛牌。

櫃買中心與紐約證交所、東京證交所同為世界交易所聯合會（WFE）之正會員，30年來已成功扶植超過2,500家企業進入資本市場，而櫃買市場之本益比及成交周轉率在國際交易所間也有亮眼的表現。

面對全球化競爭挑戰及產業環境快速變遷，新創企業近年崛起和AI人工智慧及大數據的應用有密不可分的關係，在協助傳統產業的轉型升級和創新中亦扮演重要角色，發展中的新創公司進入資本市場不僅可募集資金供營運發展，同時亦可提高公司的能見度，有助延攬優秀人才。櫃買中心擁有多層次市場架構，企業可依發展階段選擇適合板塊，是最適合中小規模企業掛牌的交易所。

創投公會理事長邱德成則指出，創投公會與櫃買中心多年來緊密合作，已推動多家企業進入資本市場，未來希望持續與櫃買中心攜手，配合政府將台灣打造為亞洲資產管理中心，以及推動中小及微型企業發展的政策，協助更多企業進入資本市場，讓資本市場更為活絡。

櫃買中心除扶植中小規模企業外，對創新產業如輕資產之IC設計、資訊軟體公司，甚至無營收獲利之生技醫療公司，均秉持扶植台灣特色企業之宗旨，率先扶植該等產業進入資本市場，經過長期以來的積極推動，已為資本市場建構完整之產業鏈及產業聚落，對台灣半導體及生技醫療產業之發展有所貢獻，櫃買中心也將致力推動數位雲端及AI供應鏈等新經濟產業，為不同成長階段的企業提供多元化商品及服務，協助企業持續成長與永續發展。