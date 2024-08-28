歐陽龍、傅娟的大女兒歐陽妮妮，在拍攝《腦波小姐》時假戲真做與張書豪交往4年，兩人在6月時一起在社群網站公布出男方求婚成功的喜訊，於7月登記結婚，進度之快引來外界猜測是否雙喜臨門，加上曾被周刊捕捉到小腹凸起的模樣，帶球嫁的謠言四起。昨（27日）歐陽妮妮曝光近照，側面的角度顯露真實身材。

歐陽妮妮27日曬出兩張出遊照，開心紀錄下：「來新竹必來的地方，菠蘿油、布丁、海鹽奶油捲、蛋黃酥、蛋撻～都是我的最愛！！」，照片中可見她放下一頭柔順長髮，身穿黑色連身洋裝，搭配丹寧藍布鞋，秀出零贅肉手臂和一雙白皙大長腿， 側面拍攝角度可以發現纖細小蠻腰，小腹平坦，看上去並未有懷孕徵兆。

歐陽妮妮曬出兩張照片曝近況。（圖／翻攝自 歐陽妮妮 IG）

近況曝光後，也引發許多網友留言：「好久沒看到你，差點忘了你長怎樣」、「最美人妻」、「超美！！！！這腿超長～」，有網友好奇她的身高：「190？」，釣出歐陽妮妮本人幽默回：「沒有拉腿唷」。

歐陽妮妮與張書豪過去拍攝《腦波小姐》假戲真做。（圖／中時資料照）

據悉，歐陽妮妮先前被周刊拍到衣著寬鬆，但小腹明顯的模樣，猜測可能有喜三個月。當時，張書豪透過經紀人表示：「謝謝關心，有好消息會跟大家分享」，沒正面回應但也沒否認，加上今年7月底小妹歐陽娣娣過20歲生日時，全家福照片中，歐陽妮妮選穿不凸顯腰身的短洋裝出席，懷孕流言更塵囂直上，但當事人皆未回應。