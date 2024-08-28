中市80歲何婦懷疑交往10年游姓男友劈腿，前年7月間到游住的三合院潑汽油點火，火勢燒毀三合院、延燒鄰宅。何否認縱火，法官勘驗加油站及火場等監視器影像，並查出她20年前當小三，到元配住處縱火被判5年，犯罪手法及情節雷同，依縱火罪判7年10月，何不服上訴，二審駁回維持原判，仍可上訴。

判決書指出，何婦患有肢能障礙，與游男交往10年，游借住前岳父在中市的三合院北側建物，何、游兩人2022年7月17日一起到廬山泡溫泉，何懷疑游另有新歡而心生不滿。

何隔天清晨7時許騎機車到加油站，買49元汽油灌入塑膠空桶，以黃色塑膠袋裝好，放進機車置物箱。她等游出門工作後，騎機車到游住處查看，10時許進住處2樓潑灑汽油、以打火機點燃，隨即下樓騎車離去。

北側建物起火延燒，經民眾通報，消防隊到場撲滅火勢，三合院北側建物主要結構已喪失居住效用，西側建物及鄰宅也受燒嚴重。

何坦承購買汽油並到現場，但否認縱火，辯稱是游放火栽贓，她沒有建物鑰匙，且肢體障礙行動不便，若爬到2樓放火，無法順利逃生。

法官勘驗比對加油站、火場監視影像及火調鑑定，認定何將所購汽油裝進黃色塑膠袋，並帶進三合院北側建物縱火，她離開4分鐘後，現場即飄出煙霧起火，期間並無他人進出，且她在場行走狀況並無不便。

此外，法官追出，何在2002年間與已婚鄭男交往同居，她因鄭另再劈腿，邀元配王女同去抓姦被拒，對王心生不滿，以寶特瓶裝柴油到王住處潑灑，點火後逃離，所幸火勢及時撲滅，王宅未遭燒毀，何因而被判刑5年。

法官認為，何因感情問題犯案情節及手法雷同，以此品格證據作為佐證。一審依放火燒燬現供人使用之住宅罪，判處徒刑7年10月，何不服上訴。

台中高分院審理，認為何僅因懷疑男友另有新歡，就到他住處放火，延燒鄰房危害公共安全及財產損失，且否認犯行、毫無悔意，未與被害人達成和解；原審認事用法均無違誤、量刑妥適，應予維持，判決駁回。