中國大陸外交部發言人林劍8月28日主持例行記者會。法新社提問，聯合國人權高專辦日前表示，新疆許多「有問題的法律和政策」仍然存在，對此，林劍表示，中國大陸願在相互尊重的基礎上，與聯合國人權高專辦開展建設性交流與合作。但奉勸不要被圖謀遏制抹黑中國大陸的政治勢力利用。

林劍表示，中國堅持以人民為中心，把尊重和保障人權作為治國理政的一項重要工作，推動人權事業取得歷史性成就，中國人民的獲得感、幸福感、安全感不斷增強，這是任何不帶偏見的人士都承認的事實。

林劍強調，中國堅持各民族一律平等，充分保障各族群眾的合法權利。當前新疆社會穩定，經濟發展，人民安居樂業，正處於歷史上最好的發展時期，各族人民正攜手為美好的生活而奮鬥。

林劍指出，中國願在相互尊重的基礎上，與聯合國人權高專辦開展建設性交流與合作。中方認為，人權高專辦應公正客觀履職，尊重各國的主權，尊重客觀事實，與各國開展建設性對話與合作，自覺抵制人權政治化和搞分裂對抗的行徑，不要被圖謀遏制抹黑中國的政治勢力利用。