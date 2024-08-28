輝達股價表現傲人，造就了許多身價千萬的員工，但面對充滿壓力的工作，許多員工甚直無暇享受財富帶來的快樂生活。不過有位離職工程師爆料，輝達員工炫富之風盛行。同事們常在購屋平台Zillow上瀏覽房產，閒聊時也常提及添購新度假屋的計畫。

外媒報導指出，自2019年初以來，輝達股價已攀升約3776%。但現任和前任員工都抱怨，工作依然十分辛苦且壓力沉重，根本無暇度假或購屋。

一位為企業客戶提供技術支援的輝達前員工表示，自己每周工作7天，經常工作到凌晨1點或2點。他將公司的環境比喻為高壓鍋，儘管薪資待遇優渥，但他已於5月辭職。

一位已於6月離職的前工程師透露，在輝達工作近10年的員工已累積足夠的財富可以退休，但大多數人並未這麼做，因為他們期待著後續的股票獎勵。他還提到，從2023年到2024年，在輝達工作意味著不同資歷的員工幾乎都會頻繁炫富。他本人也經常看到同事在Zillow上看房，還在閒聊中提及新的度假屋。觀賞大型體育賽事，例如超級盃與NBA總決賽，也已成為日常。

加州房地產仲介Spencer Hsu坦言，輝達員工的財富令人咋舌。今年他曾與多名輝達員工一起看房，他們可以為價值數百萬美元的房產支付40%至60%的頭期款。

儘管輝達員工抱怨工作壓力沉重，但外媒在報導中指出，近年來輝達在員工留任方面並未遇到任何困難，部分原因要歸功於其「股票購買計畫」。根據2024年永續發展報告，2023年有5.3%的員工離職，而在輝達市值突破1兆美元後，員工流動率下降近一半，降至2.7%。根據輝達的數據，整個半導體產業的人員流動率高達到17.7%。