特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）稱，特斯拉全新升級的「全自動輔助駕駛系統」，操作起來將「比人類駕駛更安全」，不過美國科技分析師試駕後表示，特斯拉這趟旅程出現2次驚人表現，讓陪同他的16歲兒子「嚇壞了」。

特斯拉升級「全自動輔助駕駛系統」（Full Self-Driving）。

美聯社報導，馬斯克曾稱，今年底以前或明年，特斯拉內建的「全自動輔助駕駛系統」（Full Self-Driving）操作起來，有可能比人類駕駛更安全。除此之外，特斯拉預計2個月內公開一款機器人計程車，馬斯克也稱，特斯拉將向監管機構展示，這套系統會比人類駕駛更安全。

不過美國投資銀行Truist Securities科技分析師史坦（William Stein）月初試駕後表示，特斯拉在這段旅程中出現不安全及違規行為。

史坦是在紐約一間展示中心試駕一台特斯拉Model 3車型，上頭也搭載了最新升級的全自動輔助駕駛系統。他說整趟行程不到16公里，行車感覺比之前版本更順暢且更人性化。

不過途中特斯拉一度闖紅燈，並且直接從直行車道左轉，這讓他相當「震驚」，由於當時車流量不多，因此史坦沒有馬上介入。但接著當特斯拉沿著林蔭大道的中間車道直行時，特斯拉又突然連跨2條有車流的同向車道，這一次史坦介入了。

史坦撰文指出，這次試駕體驗讓同行的16歲兒子「嚇壞了」，他評論最新版的「全自動輔助駕駛系統」不如馬斯克預料的那般解決自主問題，似乎也還未達機器人計程車的能力。

他認為特斯拉的「全自動輔助駕駛系統」仍可能獲利，但他不認為沒有駕駛的機器人計程車近期能上市，預期將嚴重延遲或只在特定區域行駛，他更直言，馬斯克的說詞總是和實際情形有巨大差距。