台灣房屋信義安和捷運加盟店店東廖德欣表示，該店面的租客是牙科診所，承租已大約16年，是穩定租客，推估目前租金投報率約在1.5~2%之間，新買家應該是看好東區商圈發展，和著眼未來的土地增值空間，因此入主當房東。

台灣房屋集團趨勢中心進一步統計，2024年台北市一樓億元店面交易，單價在200萬元以上的共有6筆，其中單價最高的是東區商圈的忠孝東路18坪店面，單價659.5萬元創下東區近７年的店面單價新高，目前店面正裝潢中，據了解應是由隔壁假髮業者接手承租；單價次高的是捷運信義安和站附近的30坪店面，單價400.8萬元，目前由餐酒館經營中。

而遠企敦南商圈在3月有兩筆一樓店面交易，總價合計3.46億元、單價約242~249萬元，目前是頂級衣物乾洗店經營中。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，這些店面都位於大東區商圈，屋齡均超過30年，其中甚至還有高達51年的老店面，已符合危老門檻，不過因為商業價值高，整合難度也高，短時間內雖無都更規劃，但店面地段精華，現階段可先出租，未來還有都更機會，潛力可期，吸引投資者入手卡位。