台北市衛生局29日公告，9月起「台北大巨蛋園區」所屬的室外場所禁菸範圍及 6 處吸菸區位置圖。（台北市衛生局提供）

台北大巨蛋即將正式登場，為維護台北新地標，台北市衛生局29日公告，9月起大巨蛋除吸菸區，其他所屬室外場所皆禁止吸菸；另大龍峒、興隆D1區、興隆D2區、中南、新奇岩社宅戶外公共區域則全面禁菸。衛生局表示，若有民眾違規將依《菸害防制法》處2000至1萬元罰鍰。

衛生局說，為維護民眾不吸二手菸的健康權益，也為營造大巨蛋戶外無菸環境，特別與遠雄巨蛋公司達成協議，除擴大園區室外場所禁菸範圍，也將兼顧吸菸者需求於園區內規劃設置6處吸菸區並自主管理，每日將巡視勸阻違規吸菸者。衛生局也呼籲，有吸菸需求的民眾，請務必至吸菸區，以免受罰。

此外，衛生局也公告大龍峒、興隆D1區、興隆D2區、中南、新奇岩等社宅9月起戶外公共區域全面實施禁菸措施，並預定明年底前公告19處無菸社宅，未來也會依興建中的社宅入住期程，滾動式增加公告。

衛生局表示，此次公私合作除擴大推廣戶外無菸環境，更提升吸菸者不便利性，促使其戒菸，進而降低吸菸人口，也為顧及民眾不吸二手菸的權益，截至今年9月1日已公告超過4600個戶外禁菸場所。

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