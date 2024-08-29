彰化醫院語言治療師顏婧縈表示，造成嗆咳的原因，很多是因為吞嚥障礙，如果改善吞嚥能力，就能減少嗆咳的發生。（彰化醫院提供／葉靜美彰化傳真）

彰化1名75歲曾姓阿公中風後，常因喝水及吃飯嗆到，引起咳嗽，並多次因此引發吸入性肺炎而住院治療，醫師建議家人考慮鼻胃管餵食，但阿公堅持要由口進食，後來醫院安排螢光吞嚥攝影檢查，發現阿公咽部力量不足，院方據此進行咽部訓練，2個月後改善嗆咳現象。

曾阿公中風後雖手腳不靈活，但思緒清楚，雖數次因喝水、吃飯嗆到，引起吸入性肺炎住院後治療，仍認為自己可以由口進食，堅決不允裝鼻胃管，院方經和家屬協商後，對阿公進行螢光吞嚥攝影檢查(VFSS)，發現曾阿公因喉部上抬幅度不足，以及咽部肌肉收縮肌力不足，使得食物易殘留在咽部。

彰化醫院語言治療師顏婧縈表示，曾阿公因為食物吞不乾淨容易掉入氣管引起嗆咳，甚至可能造成連當事人都沒有感覺的靜默式吸入風險。治療團隊根據檢查報告，對阿公進行咽部訓練，包括下巴阻抗運動及薛克式運動（Shaker）訓練等，讓咽部更有力量，並請阿公調整進食姿勢，2個月後，咽部力量有所提升，降低嗆咳風險。

顏婧縈指出，在臨床上，身體狀況不佳的年長者常嗆咳，食物進入氣管後引發吸入性肺炎，根據統計，吸入性肺炎患者的死亡率近5成，可以說是年長者的一大殺手，常常讓家人措手不及，而造成嗆咳的原因，很多是因為吞嚥障礙，如果改善吞嚥能力，就能減少嗆咳的發生。

彰化醫院復健科主任廖宜新強調，中風患者通常比較著重在肢體的復健，但臨床上，吞嚥困難及嗆咳問題也是非常重要，一旦吞嚥不順，易衍生出吸入性肺炎，不只是中風者，神經損傷者及年長者都要特別注意，可到復健科尋求檢查評估。