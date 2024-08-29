桃園市平鎮區新榮里守望相助隊獲內政部評選為2024年全國治安標準標竿社區，平鎮區新榮里守望相助隊獲得4次內政部評選治安績優示範社區、全國標竿社區，桃園市市長張善政29日出席社區治安研習觀摩活動，肯定每位守望相助隊、義警、民防等協勤民力。（廖姮玥攝）

桃園市平鎮區新榮里守望相助隊獲內政部評選為2024年全國治安標準標竿社區，平鎮區新榮里守望相助隊獲得4次內政部評選治安績優示範社區、全國標竿社區，桃園市市長張善政29日出席社區治安研習觀摩活動，肯定每位守望相助隊、義警、民防等協勤民力。

張善政說，桃園市有好多個里每年都獲得內政部的績優獎，也有連續數年都得獎的里別，多虧守望相助的朋友平時的付出，社區治安能夠維持，讓警力去打擊更重大的犯罪，希望他們再接再厲把桃園治安做得更好。

張善政提到，桃園近日成功破獲大型毒品製造販售集團，查獲數百公斤、價值逾億元的毒品，這都是因爲有守望相助團隊協助維護社區治安，使警力得以無後顧之憂地集中資源打擊重大犯罪，市府將持續與各界合作，提升桃園治安，為市民打造安全和諧的生活環境。

桃園市政府警察局表示，今年守望相助隊共編列177隊，參與人數達1萬2298人，更增加20.72％預算，將近1億4166萬元，支持守望相助隊相關業務。此外，市府已於今年製發夏季制服，並計畫在2025、2026年度編列預算，分別採購冬季制服及勤務鞋，以符合協勤民力的執勤需求。