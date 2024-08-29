橘焱胡同透過併購及代理方式，採多品牌策略拓展餐飲版圖，目前旗下已有13個品牌，業態概括日式燒肉、雞肉串燒、台灣牛肉麵、日本鰻魚飯、手打炭燒和牛漢堡排、連鎖燒肉丼、平價鐵板料理、天婦羅及即將開出的韓式炸雞等，截至8月底全球門市共48家。除了門市餐飲營收外，橘焱胡同亦持續發展零售業務，過往商品主要為精修手切肉品及聯名商品，自2023年下半年起積極開發自有品牌產品，包括胡同元氣燒肉起士捲、胡同燒肉粽等，透過增加商品及增加通路方式擴大零售業務營收。

橘焱胡同2024年上半年合併營收5.55億元、年增23.45％，創同期新高，但營業利益441萬元、年減達75.75％，仍為同期第三高。歸屬母公司稅後淨利820萬元、年減達56.03％，每股盈餘0.54元，仍雙創同期次高。

橘焱胡同為使營運穩定成長，自去年下半年起加大汰弱留強力道，關閉4家門市強化體質。同時新展8家。2023年7月自結合併營收1.03億元，月增5.25％、年增達42.89％，創今年次高、歷史第三高。累計前7月合併營收6.58億元、年增達26.78％，續創同期新高。

展望後市，橘焱胡同續以多品牌策略發展台灣餐飲市場，預計今年淨增逾10家店，除了自有品牌「胡同燒肉」外，亦將加大力道經營代理品牌「BHC韓式炸雞」台灣區連鎖餐飲體系，同時透過數位工具進行主動式行銷及強化會員經營，增加集團營運表現。

橘焱胡同表示，除了日前開幕的「星胡同」、「胡同燒肉」微風信義店及「天婦羅杉村」外，將在第四季於大巨蛋開出韓國人氣「BHC炸雞」台灣首店，首月營收目標為500萬元，同時亦將進軍國際，預計第四季在洛杉磯爾灣開出美國首家「胡同燒肉」門市。