目前橘炎胡同旗下品牌共13個品牌，包含日式精緻燒肉的「胡同燒肉」及「胡同裏燒肉」、日式雞肉串燒「台北鳥喜」、台灣牛肉麵「胡董牛麵所」、日式蝦味拉麵「一幻拉麵」、日本和牛燒肉專賣「一牛樂」、日本鰻魚飯專賣店「四代目菊川」、手打炭燒和牛漢堡排「焱之挽肉」、連鎖燒肉丼品牌「開丼燒肉VS丼飯」、平價鐵板料理「唬唬鐵板廚房」、天婦羅專門店「天婦羅杉村」、「星胡同」以及即將開幕的「BHC韓式炸雞」；截至2024年八月底，全球門店數合計共48家。

除原餐飲營收外，零售業務也持續發展，過往零售業務之商品主要為精修手切肉品及聯名商品，於2023年下半年起也積極開發自有品牌之產品，如：胡同元氣燒肉起士捲及胡同燒肉粽等；透過增加商品及增加通路之方式擴大零售業務之營收。

展望後市，橘焱胡同持續以多品牌策略發展台灣餐飲市場，除自有品牌「胡同燒肉」外，也將加大力道經營代理品牌「BHC韓式炸雞」於台灣區之連鎖餐飲體系；此外，亦透過數位工具進行主動式行銷及強化會員經營，增加集團營運表現。

橘焱胡同今年前7月累計營收6.59億元、年增26.78％。