正德今天受邀參加券商舉辦線上航運產業論壇，說明公司之營運概況，隨著110年訂購的6艘新造船舶於112年逐季陸續接5艘新船加入營運，業績及獲利表現穩健向上，第2季合併營收3.94億元，毛利率由第一季46%上升至47%，除本業外，公司持續進行船隊汰舊換新，113年上半年度處分1艘船舶，獲利0.14億元，單季純益達1.17億元，單季每股盈餘0.39元；累計上半年度營收7.84億元，年增32.4%，毛利率47%，純益達2.70億元，年增149%，每股盈餘0.9元。

正德受去年逐季加入的4艘新造環保節能船貢獻的營收可填補處分船舶後所產生的營收缺口，7月營收達1.47億元，為歷史次高；累計今年度前7月合併營收為9.31億元成長31.76%。

正德表示，全球經濟面臨中美博弈、各國大選影響、地緣政治等風險因素影響，波動性風險將增加。隨著全球經濟逐步企穩，海運需求將穩步增長，中國乾散貨需求依然是全球海運貿易的重要基礎；歐盟的環保法規及國際海事組織（IMO）決議加強溫室氣體排放管制措施，促使航商放慢船速，導致船噸數供給減少，加重全球航商汰換老舊船舶的壓力，散裝船運力供給將有效限縮。

在船隊規畫方面，正德於2024年4月訂購4艘6.35萬噸輕便極限型(Ultramax)高規格節能減碳散裝貨輪（Ultramax /63,500 DWT），自2025年第一季起，高規格節能減碳船逐季陸續加入營運，以符合IMO之最新環保節能規定，擴大營運規模，增加巿場競爭力。

正德亦持續汰舊換新截至於今年7月出售2艘船舶，加上2艘新造船舶分別於6月及9月加入營運。正德船隊目前17艘船舶，仍採長短租配置模式營運，目前均為長約，另今年交付的2艘新船均簽訂3年長約，毛利率維持在45%以上。明年逐季再交4艘新船，營收及獲利可望維持穩定向上，受巿場波動影響小；透過出售二手老舊船舶獲利並累積資金增加現金流入償還美金借款，降低美金高利率之負擔，本季負債比維持35%以下。透過計劃性建造環保節能船隊及持續汰舊換新，強化船舶航行全球的航線的執行能力，堅持以高技術、高效能、高產值的航運服務來提升競爭優勢。

2024年已開始執行的歐盟航運碳稅規則，將對區域市場形成一定的擾動，而中東危機，以巴衝突地緣政治風險依然持續，這將導致2024年乾散貨市場的整體波動性有所增大；總體判斷，2024年國際乾散貨市場因各地政經不穩定的影響，全球船舶周轉率下降及受運力供應偏少支撐，未來幾年市場態勢總體保持樂觀。