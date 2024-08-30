曾寶儀擔任監製的台片《愛情城事》找來李心潔、林嘉欣、阮經天、鄭秀文等人演出，10個單元卡司一字排開相當豪華。其中李心潔擔綱導演的處女作《病源》，由金馬影帝影后阮經天、林嘉欣同台詮釋愛情裡的掙扎，阮經天接受時報周刊CTWANT專訪時就說，當時拍攝3天，他其實正經歷爺爺離世的痛苦，「有段記憶其實我是消失的，很像在看別人演的故事。」

阮經天跟林嘉欣認識多年，阮經天透露先前兩次合作，一次是模特兒工作互動不多、另一次兩人演夫妻，但林嘉欣的角色卻是植物人，他打趣地說：「這是第一次，我們兩個人都在動的狀況下合作。」片中兩人有多場露骨床戲跟雙人舞蹈演出，親密的肢體動作相當考驗演員，阮經天對此笑回：「我跟嘉欣都有非常充足的人生生命經驗，不用擔心冒犯到對方。」

阮經天（右）拍《愛情城事》時，正歷經爺爺離世的悲傷。（圖／華映提供）

本來阮經天以為最困難的會是雙人舞，但想像成劇情的一部分，也就輕鬆過關，「我認為它是情緒跟情慾的延伸，我只要清楚兩個相愛的人，為什麼同時間也彼此傷害，或是兩個相愛的人在某些狀況下，並不見得能夠一定會在一起，我只要清楚這些角色的根本，那這些東西其實不難。」

對他來說真正困難的其實是情感的切換，當時爺爺離開人世，拍完《病源》後隔一天，就是爺爺的告別式，他坦言當時拍攝3天，但他幾乎只有一天的記憶，「某個時段我的記憶是消失的，完全不記得當初發生的事情。」比起在看自己的作品，更像是在看當時的自己呈現什麼狀態。

李心潔首次執導劇情短片找來好友林嘉欣、阮經天同台演出。（圖／華映提供）

他近來爺爺、奶奶、媽媽相繼離世，對孝順的他打擊不小，他坦言：「我很哀傷，而且經過了爺爺奶奶，再到我媽媽的確在醫院裡面很長的一段時間，慢慢的你會發現，這個哀傷只要還有記憶在的時候，永遠都無法淡忘，只是會逐漸習慣。」即便哀傷希望有人理解，但還有更多複雜的情緒在背後，渴望他人同感的同時，也只能安慰自己轉化成自己人生的養分，「就算我哀傷，也不需要把難過加在別人身上，最近我有很多時間面對、觀察自己，我覺得演員最好玩的就是觀察自己的過程。」不過目前的他，還沒準備好開始工作。

曾寶儀首次跨足電影監製，她透露當監製最滿足的那刻，就是看到自己期待的夢幻卡司同台，包括張震跟鄭中基、阮經天跟林嘉欣，甚至在激盪出不同火花的時候，讓她無比滿足，「像是當我看到張震比鄭中基好笑，而鄭中基比張震還帥，演員能給出的情感能量超過劇本的時候，那是我最喜歡的。」

林嘉欣、阮經天在《愛情城事》中有多場情慾戲。（圖／華映提供）

而李心潔願意將自己的導演處女作獻給《愛情城事》，也讓曾寶儀相當珍惜，「每個導演的處女作只有一次，不同年紀去看你就會看到不同的線索，我相信《病源》會是一直被討論的作品。」不過當起監製，被問到未來會不會想找演技派老爸曾志偉加入演出，曾寶儀卻爆笑吐槽：「不會！他真的太難搞了！」她只能祈禱電影在香港上映時，爸爸會以行動支持，「我希望他會去看啦！」《愛情城事》現正上映中。

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