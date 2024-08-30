台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，平實重劃區為台南近年最具指標性的重劃區，「世界·巨星」為該區知名建案之一，預售時期最高成交單價就已坐穩5字頭行情，而該筆創價交易屬二手移轉，原屋主111年預售期以總價2,720萬元，每坪49.8萬元入手，持有3年成屋後每坪加價約8.6萬元轉手，看好平實重劃區開發紅利，也讓買家更願加碼進場。

除了「世界·巨星」，同屬平實重劃區的預售大樓「浩瀚無極」，實價揭露最高單價也已衝上57萬元。不只新案創高價，根據台灣房屋統計，台南市目前已有約20個成屋及預售建案，最高成交單價衝上5字頭，以行政區來看，東區共有8個建案站上5字頭，位居全市之冠。

李家妮表示，觀察成交5字頭的社區，多是近2年內的交易，且以預售屋為主，看準各區段發展紅利，預售屋多數賣的是未來價，個案如具備地段優勢，位處機能優渥的市心區或熱門新興重劃區，未來增值潛力強，加上個案規畫品質佳及建商品牌力加持，成交行情也會相對亮眼；然而高單價不等於高總價，5字頭榜單除了少數為總價3000萬元以上的豪宅，也有不少是1-2房小宅房型衝上5字頭，總價帶約在1300-1500萬元左右，小宅單價創高，除了因戶數隔間多，每坪營造成本較高，加上近年小宅需求性大增，買氣支撐房價，也讓小宅更有底氣衝高房價。