周四泛歐Stoxx 600指數收盤上揚3.97點或0.76%，為524.57點，逼近歷史高點。同時德國DAX指數上漲0.7%，創歷史新高。

德國八月通膨放緩到2%，低於分析師2.3%預期。此外西班牙的通膨放緩，也超出預期，來到2.4%，今年以來最低速。

這些數據強化了歐洲央行在9月再次降息的希望，因為政策官員強調，需要先看到通膨繼續向下。

AJ Bell的投資主管Russ Mould說，這些數據被認為可以給了歐洲央行更大的機率，提出較人們預期更加寬鬆的政策。

科技股上漲2.2%，為漲幅最大的板塊，顯見交易員擺脫了輝達財報未如預期的影響。

如果輝達的業績沒有讓人感動，交易員準備做好全球股市波動的準備，但是歐洲的晶片股則廣泛地未受影響。

ASM國際(ASMI)、意法半導體、艾司摩爾(ASML)都上漲在3%至3.7%之間。軟體公司、AI應用的終端公司思愛普(SAP)也上漲1.96%。

Mould說：「很好的是，歐洲市場已經接受了輝達財報，沒有受到太多影響。如果我們沒有依賴科技七雄，這可能是健康的」。

在預期歐美將推出寬鬆政策之下，Stoxx 600指數最近6個月已經上漲近10%，雖然中間歷經了一次全球大拋售。

在個別股票方面，快遞英雄(Delivery Hero)上漲12.2%，此前該德國線上外送食品公司公佈第二季銷售成長高於預期，並表示，正在準備阿聯酋子公司Talabat在杜拜證交所進行IPO。

在中國取消對歐盟進口白蘭地的臨時關稅後，法國烈酒製造商股價集體上漲。

人頭馬君度(Remy Cointreau)上漲2%，保樂力加(Pernod Ricard) 在公布財測後，也上漲2%。法國CAC 40指數上漲0.8%。