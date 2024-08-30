嘉義縣義竹鄉漁電共生案未取得執照即偷跑違法開發，公所曾姓建設課長被控未上報嘉義縣政府，反而屢次約包商喝咖啡、要求由他指定的包商施工意圖謀不法利益，因鄉代表質詢，恐東窗事發，才趕緊陳報縣府，縣府依法裁罰業者106萬元，檢方偵結依貪汙罪起訴曾男，嘉義地院並裁定繼續羈押。

台泥嘉謙綠能2020年在嘉義縣義竹鄉龍蛟潭段2筆專用區養殖用地投資嘉義漁電共生案，分期開發，第一期已開發完成，目前開發第二期即義竹二期B4區光電案場，今年1月間縣府接獲檢舉有違法行為，勘查後對綠能業者裁處6萬元罰鍰、限期改善，經濟部能源署也依法裁罰100萬元。

但曾姓課長被鄉代表質詢為何第一時間查獲不法，沒有即時通報縣府？嘉義檢調獲報此情事，展開調查，檢察官江炳勳指揮調查官於7月2日搜索公所、曾男住處，帶回曾男、4名業者等多人連夜調查，法官認為曾男涉及貪汙罪嫌疑重大，3日裁准羈押曾男。檢方偵結起訴曾男。

起訴書指出，曾男於去年11月間查獲該綠能廠商的統包商，在義竹鄉龍蛟村所開發、施作的漁電共生工程，未取得農業設施容許使用及開工許可前，即違反區域計畫法非都市土地使用管制規定，進行整地、打樁等違法行為，竟未啟動勘查，也未向主管機關查報。

曾男反而在去年12月7日至今年1月15日間，數次與廠商相約喝咖啡，並以此違法情節向廠商表示，可以給予方便，也可以依法辦理，進而要求將工程分包給他指定的人施作。

檢察官認為曾男涉犯《貪汙治罪條例》之違背職務要求賄賂、不正利益罪，依法起訴。