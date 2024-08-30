巴拿馬籍油輪「Marina Aman」號29日在屏東外海鵝鑾鼻東南54浬處發生意外，3人不明因掉落艙，海巡署與空勤總隊前往吊掛救援。（海巡署艦隊分署提供／羅琦文屏東傳真）

救難人員在直升機上不斷施予急救。（空勤總隊提供／羅琦文屏東傳真）

巴拿馬籍油輪「Marina Aman」號29日在屏東外海鵝鑾鼻東南54浬處發生意外，包含船長在內共3人不明因掉落艙。國搜中心獲報後，派遣海巡署安平艦及空勤總隊直升機前往救援，成功吊掛2名傷患，其中1人因傷重無生命跡象，到院前宣告不治，另1人輕傷；船長一度失聯，後雖尋獲，但空勤派機趕往抵達前，船長已死亡，未再吊掛，事故原因有待調查。

海巡署艦隊分署表示，獲報後立即派遣在東南海域巡弋的安平艦前往應處，並與「M」輪通聯，並獲覆表示「傷者1人重傷（船上實習生）、1人輕傷（船上水手）及1人（船長）跌落艙間失蹤尚在搜尋」。

艦隊分署表示，下午3時許，直升機抵達現場開始吊掛，安平艦並在旁戒護，2名傷患吊掛完畢，直升機返抵小港機場後，2名傷患醫療後送，1人到院前死亡，另傷者仍有意識，送醫急救，傷者為印尼籍，死者國籍待確認，船長仍下落不明。

下午4時許，「M」輪通知安平艦，在壓水艙間內尋獲船長，海巡署立即再次通知國搜中心派遣直升機救援，約在下午5時許，國搜中心接獲「M」輪通報船長已明顯死亡，無吊掛後送必要，將依航線規畫駛往韓國。

根據船舶追蹤網站資料，「Marina Aman」號從泰國啟航，計畫前往韓國，事發地點位於公海，該船也非我國籍，後續是否由我國調查仍待釐清。