安勤今年上半年營收34.76億元，地區比重，美洲占51%、亞洲23%、歐洲13%、其他7%、台灣6%。營收應用別，醫療仍為最大占25%、其他占26%、零售18%、工業16%、博弈15%。

安勤提到上半年各種應用別狀況，受惠美洲狀況得宜使工業領域表現超乎預期，零售、博弈後續仍有新客源題材，其他中的政府標案投票機亦有找到新客戶，不會因大選題材過後而下滑。後續工業第四季起可望出貨可期，零售、博弈也相對樂觀。

安勤未來智能營運總部，公司大幅提升營運及管理效能，並著眼企業永續經營。安勤審計委員會及董事會日前決議斥資台幣10億餘元購置新北市中和工業區土地。安勤目前北部廠辦使用近3700餘坪，卻因分散三處，面臨管理機能與整合不易的難題，加上部分空間向外承租，業務擴展時面臨空間配置及面積不足之困難。本次購置中和工業區土地後，未來自建營運總部將各廠辦集中管理，預計2028年初完工，土地以及建物共計總成本目前初估近30億元，以更佳的配置及規畫，提升營運及管理效能，可吸引更精銳的人才、強化企業形象，且有利爭取國際大廠訂單；總部並預留足夠空間供未來業務發展之用，利於企業長期永續經營，營運總部落成後，亦規畫將目前之自有廠辦資產活化，以將股東權益極大化。

展望安勤後續營運，依各地區別，歐美市場，藉由高階HPC醫療ODM長單經驗及出貨實績、延伸觸角至更多醫療，也爭取一線醫療客戶供應商整合商機；中國大陸市場，預估今年第四季東風就會來了，安勤落實一線車廠工業自動化產品出貨時程與品質要求，並掌握中國國產化要求趨勢，積極搶攻信創產業客戶，同時也爭取在華外國企業國產化需求；日本方面，受惠零售餐飲客戶持續擴大海內外合作，公司也持續開發新零售需求與商機。

安勤進一步說明，HPC/生成式AI Server領域，公司持續完整HPC產品線，增加液冷解決方案，也發展針對SLM(70B或以下)之生成式AI伺服器，提供企業生成式AI落地解決方案；Edge AI Solution領域，完善Video/Audio不同格式、介面硬體/韌體/軟體解決方案。協助客戶克服邊緣AI最後一哩路；至於中國市場國產化系列產品，安勤持續開發與完善中國市場國產化產品系列、深化與在地Eco System合作開發、尋求海內外雙向市場開發機會(以製造、交通、零售領域為主)。

安勤今年第一季營收觸底，第二季狀況逐步回升，今年7月營收7.85億元，創下1年又4個月單月新高且歷年來單月第四高，月增30%、年增2.5%。獲利方面，第二季EPS為三季最高。安勤今年營運走勢維持逐季走高趨勢，其中工業自動化題材第四季動能大，第四季成長幅度可期；毛利率有機會再度往上，預估明年數字成長幅度將更顯著。