陳建宇／高雄報導

過了2個月的暑假迎來了開學季，為了慰勞暑假忙著帶孫的爺奶族群，福華大飯店集團旗下各分店推出熟齡限定豐富的住房餐飲活動，讓熟齡族能慢步旅行及享受美食，好好放鬆一下。

高雄福華大飯店即日起至12月30日，推出「熟齡時尚樂活遊」住房專案，訂房者本人60歲以上（民國53年前(含)出生者）入住豪華雙人客房平日只需3,299元起，周六及國定假期每房每晚加900元。每房贈麗香苑豐富自助早餐，也貼心提供定時定點左營高鐵或美麗島捷運站接駁服務，讓旅客不用擔心交通的問題。另外平日各餐廳出示房卡都能享有用餐85折優惠，在周日至周四入住還能享延後退房到下午2點的禮遇，悠閒的享受度假時光。除了豐富的住房專案內容之外，只要入住該專案，高雄福華大飯店還會定額提撥住房收入支持伊甸基金會老人照顧服務計畫，讓出遊更具意義。

新竹福華大飯店亦長年與伊甸基金會合作推出「悠活樂齡」公益住房，平日雙人最低2,499起即可入住經典房型。除此之外，新竹福華也在九月推出了「慢活．暖和」優惠專案，雙人入住高級雙床房贈便攜式足浴禮包，入秋微涼最適合散步於新竹舊城區，漫步竹塹品味在地美食與風情，平日更有機會升等豪華雙床房。

位於最受到熟齡族喜愛出遊勝地的溪頭福華渡假飯店則是推出「樂齡森活假期」，提供65歲以上高年級生專屬住宿優惠，專案內容含自助早、晚餐及溪頭自然教育園區門票，加碼贈送攜帶式足浴桶及泡腳包，客房內提供鹿谷在地青農友善種植茶葉，豐富的專案內容一推出就受到廣大熟齡族青睞，詢問度破表。而在石門福華渡假飯店也同步推出「銀髮族住房專案」，年滿60歲以上平日入住標準雙人房，贈兩客自助式早餐，只要2,900元起，坐擁山嵐湖景及豐富多元的休閒設施，成為石門福華渡假飯店的獨家賣點。

有旅遊的優惠方案，當然少不了還有美食。台北福華大飯店推出「資深好友美食饗宴」，55歲以上貴賓可用原價8折優惠品嘗「珍珠坊」及「彩虹座」好料理。珍珠坊「港點粵菜任你選」平假日享用美味優惠價，周一至周五1,150元、周六及周日1,300元（價格已含1成服務費及茶資。）彩虹座自助百匯午、晚餐及下午茶時段皆提供熟齡貴賓優惠價，午、晩餐1,350元起、下午茶900元起。

另外台中福華大飯店9月1日至10月31日平日（周一至周四）午、晚餐時段也推出江南村「樂齡55＋」套餐，出示身份證55歲以上即享8折優惠，套餐菜色由星級主廚精選養身食材及江浙美味，以「食養」的概念進行餐點規劃。除了健康飲食，此次套餐更搭配了「樂齡」推出優惠加碼活動，凡用餐拍照餐食或餐廳照片於福華官網 FB 打卡並備註「台中福華江南村樂齡樂活」，即可享 House wine 單杯紅白酒、啤酒、鮮榨柳橙汁買一送一優惠，讓樂齡族在享食之時也可小酌饗樂食光。

南台灣的墾丁福華渡假飯店也同步推出餐飲優惠，9月1日至12月30日只要年滿65歲，憑證件到墾丁福華麗香苑用餐，可享西式自助晚餐7折優惠（需加１成服務費），每客只要640元。墾丁福華麗香苑提供無國界美食佳餚，主廚以其精湛的手藝，將饒富地方特色的新鮮農漁產食材烹調成各式風味的美饌，也會依著四季與節氣的變化，推出豐富多樣的佳餚，讓饕客們享受一場視覺與味覺兼具的饗宴。更多有關福華大飯店集團熟齡住房及餐飲活動內容，歡迎至各分店官網查詢 (https：／／www.howard-hotels.com.tw／zh_TW)。