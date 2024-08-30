六福村45周年慶生大撒幣，限時3天快閃價450元，原價直接下殺3.7折，比買1送1還便宜。（圖／六福村）

六福村主題遊樂園自1979年開園以來，堪稱是台灣具有指標性的遊樂園，歡慶45年的光輝歷程，樂園特別推出限時「45周年快閃票」優惠活動，回饋廣大遊客長期支持。即日起至9月1日活動期間，民眾到六福村網路商城預購入園門票，原價1199元，周年慶快閃優惠價450元，直接下殺3.7折，比買1送1還便宜。使用期限從9月9日起至12月31日止，將近4個月。

六福村美國大西部牛排館「惡靈餐廳」，邀請到「美國達人秀」特技折骨舞團表演，違反人體工學的姿勢演出讓人瞠目結舌。（圖／六福村）

9月7日全台最大萬聖慶典登場，墓碑鎮「人偶墳場」可感受前所未有的視聽震撼，體驗不一樣的Halloween party。（圖／六福村）

萬聖節即將到來，全台最大萬聖慶典墓碑鎮就在六福村，六福村墓碑鎮慶典今年邁入第8年，適逢45周年慶，活動規模全面升級。9月7日至11月24日推出全新企劃「人偶墳場」主題，讓遊客白天輕鬆暢玩樂園，夜晚挑戰恐懼極限。爸媽們可盡情發揮創意，將孩子打扮成超卡哇伊的卡通角色，讓萌孩們出任務到大街上的商店跟鬼王們討糖互動，以及觀賞「人偶殺戮派對」遊行，一起和活屍們手舞足蹈一番，接著到南瓜園裡賣萌耍Q自拍打卡，留下美好的親子出遊回憶。

到了夜晚，全家人可到美國大西部牛排館「惡靈餐廳」，感受一邊用餐一邊被喪屍包圍著的恐怖氛圍，還能親眼一睹「美國達人秀」特技折骨舞團來台的驚悚表演，違反人體工學的姿勢演出讓人瞠目結舌。用完餐還可以挑戰驚嚇指數爆錶的「人偶墳場」，感受前所未有的視聽震撼，體驗不一樣的Halloween party。