「麗明捐血23‧愛心持續奔馳」今（30）日下午圓滿落幕，統計三天合計募得2003袋血，首次突破2,000袋大關，創下麗明舉辦公益捐血活動23年來的新高紀錄！麗明推動公益捐血23年來，累計至今共募得超過1.8萬袋熱血！

「麗明的公益捐血活動非常有意義，」柔道男神楊勇緯在活動首日特別現身，除了感謝麗明營造長期對他的母校-國立台灣體育運動大學的支持，也希望透過行動號召社會大眾一起加入麗明公益捐血行列。

以電梯鋼索創作「無限生命」系列作品享譽國際的台灣雕塑大師康木祥，也特別來到活動現場，他不僅以創作展現對生命的渴望與熱情，也採取實際行動來表達對社會公益的關注。

「我們舉辦捐血活動23年，無論是響應捐血的民眾或是參與贊助的夥伴，都是年年增加；以往我們幫助的團體，如今也與我們站在一起投入公益，例如國立台灣體育運動大學，真得非常感動，」麗明營造董事長吳春山欣慰地表示。

這次參與麗明公益捐血的合作夥伴，數量也創下歷屆新高，足見ESG盛行的時代，麗明營造的企業社會影響力也不斷擴大。

今年的主辦單位包含麗明營造、麗明建設、全宏營造、春耕不動產、豐穀建設、台中市南屯扶輪社、台中市國際蘭馨交流協會、台中日光溫泉會館、立富實業、麗萌企業、歐克佬、台中市商業會、台灣知日協會、三力印刷、銘垣興業。

至於協辦單位包含台中市生命線協會、台灣行動菩薩助學協會、台灣老樹救援協會、台灣身心障礙藝術發展協會 、台中市企業經理協進會、台中市不動產開發公會、台中市建築經營協會、敬業樂群大樓管委會、溢全實業、土銀中港分行、聯邦民權分行、京城大里分行 、農業金庫台中分行、板信台中分行、一銀台中分行、彰銀中港分行、三信台中分行、合庫大竹分行、台中銀行西屯分行、台中梧桐弦樂團與土銀中科分行。

麗明公益推動公益捐血23年來，累計至今已募得18,043袋熱血。「在麗明多年的推動下，善的循環正在形成，我們也會繼續努力，希望未來有更多人加入我們的公益生態圈，讓社會更美好」，吳春山表示：「我相信，願有多大，力量就有多大！」